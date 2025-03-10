Алеся Григорьева признана банкротом. Кредиторы заявляют свои требования.

Бывший депутат Заксобрания Омской области, многодетная мать Алеся Григорьева проходит процедуру банкротства. Соответствующее заявление в Арбитражный суд Омской области она подала в декабре 2024 года, в начале текущего года суд признал ее банкротом.

На прошлой неделе финансовый управляющий Григорьевой получила первое требование кредитора, сообщают «Коммерческие вести». ПАО «Сбербанк» потребовало взыскать с экс-депутата 197,6 тыс. рублей, включая 164,9 тысячи основного долга и 31,2 тысячи процентов.

В настоящее время Алеся Григорьева возглавляет Ассоциацию по защите интересов семьи «Детство. Отцовство. Материнство». Депутатом областного Заксобрания она была в 2011–2014 годах. Ее полномочия были прекращены в связи со вступлением в силу приговора суда – Григорьева совершила ДТП, в котором пострадали люди.