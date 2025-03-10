Мошенники воруют деньги у омичей, несмотря на праздники.

За праздничные дни в Омской области зарегистрировано три факта дистанционных хищений денег, сообщили в региональном УМВД. Самый крупный ущерб – 1 млн рублей.

В Любинском районе 43-летний мужчина решил попробовать свои силы в инвестировании на фондовой бирже и отправил деньги на счета аферистов, которые привлекли его выгодными предложениями о вложениях. Ведется следствие.

С кредитной карты 64-летней жительницы Любинского района через банкоматы были сняты 100 тыс. рублей. Ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником Роскомнадзора, сообщил, что ее аккаунт взломан, и теперь никто не сможет с ней связаться. Он убедил пенсионерку перейти по ссылке и установить специальное приложение.

48-летний омич, живущий на Левобережье, отправил аферистам 130 тыс. рублей. Логист в коммерческой организации поверил неизвестному, который представился по телефону работником банка.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах всех трех преступлений, ведется следствие.