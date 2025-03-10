Откуда берутся магнитные бури, чем они опасны и можно ли защититься от их последствий.

Поток заряженных частиц, который выбрасывается с поверхности Солнца, иногда слабый, иногда интенсивный, вызывает временные изменения в магнитном поле нашей планеты – это и есть магнитная буря. Она может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Влияние бурь на самочувствие человека до сих пор не доказано, хотя многие связывают именно с ними возникающие проблемы со здоровьем. Врач-терапевт высшей категории Наталья Рамильцева рассказала, что особо чувствительные люди в этот период, как правило, жалуются на головную боль, боль в суставах, мигрень, бессонницу, тахикардию, слабость, скачки артериального давления.

– Возможно, речь здесь идет об эффекте ноцебо: человек так верит в негативное влияние магнитной бури на его здоровье, что его самочувствие действительно ухудшается. В этом случае лучше пройти обследование и проконсультироваться с врачом, так как перечисленные симптомы могут быть признаками не метеозависимости, а серьезного заболевания, – сказала она.

Обо всех сильных вспышках на Солнце сообщается и синоптиками, и Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Если во время магнитной бури у вас появились сильные головные боли, то выпейте обезболивающее, если у вас есть проблемы с сердцем или сосудами, то регулярно измеряйте давление и держите наготове лекарства, назначенные лечащим врачом. Советуют также воздержаться от употребления спиртных напитков, курения и вредной пищи.

В любом случае медики советуют не заниматься самолечением, а при ухудшении самочувствия и появления сильных болей незамедлительно обращаться к врачу.