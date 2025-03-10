Метеочувствительным омичам советуют беречь здоровье.

На территории Омской области в начале недели температура воздуха ночью опустится до -30°С. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на ближайшие три дня.

10 марта днем в Омской области ожидается от -5 до -10°С. Местами пройдет небольшой снегопад, ветер 5-10 м/с. Во вторник, 11 марта, ночью прогнозируют от -19 до -24°С, на восходе до -30°С, днём от -5 до -11°С. Снегопад, гололедица. Ветер 3-8 м/с. В среду, 12 марта, ночью будет от -25 до -30°С, днём температура без особых изменений. Преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/с.

По данным Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований Российской академии наук и института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН прогнозируется геомагнитная активность в понедельник, 10 марта. Классифицируют ее как «слабая буря», но метеозависимым омичам рекомендуется следить за своим самочувствием.