Омск-Информ
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·Авто

За необычное транспортное средство хозяин просит около 4 млн рублей.

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже необычного автомобиля. Так называемый трицикл марки Polaris Slingshot является гибридом спорткара и гоночного мотоцикла. Для его управления в России нужны права категорий В (автомобили) или В1 (трициклы и квадрициклы), а в Америке это транспортное средство, в зависимости от штата, относят то к машинам, то к мотоциклам.

Трицикл оснащен бензиновым двигателем мощностью 175 л. с., механической коробкой передач, ABS-системой, «трэкшн-контролем» и системой «Старт-стоп». Владелец оценил его в 3,9 млн рублей.

·Авто

За необычное транспортное средство хозяин просит около 4 млн рублей.

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже необычного автомобиля. Так называемый трицикл марки Polaris Slingshot является гибридом спорткара и гоночного мотоцикла. Для его управления в России нужны права категорий В (автомобили) или В1 (трициклы и квадрициклы), а в Америке это транспортное средство, в зависимости от штата, относят то к машинам, то к мотоциклам.

Трицикл оснащен бензиновым двигателем мощностью 175 л. с., механической коробкой передач, ABS-системой, «трэкшн-контролем» и системой «Старт-стоп». Владелец оценил его в 3,9 млн рублей.