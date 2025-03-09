После 4-матчевой выездной серии тренеры дали «ястребам» выходной. Иностранцы отправились в ресторан.

Легионеры омского «Авангарда» в выходной, который хоккеистам предоставил тренерский штаб «ястребов», отправились в ресторан «Метаморфозы», расположенный в отеле «50|60» на улице Щербанева. Ролик с игроками появился в телеграм-канале «Омск_путеводитель».

Примечательно, что нападающие Рид Буше, Райан Спунер, Майкл Маклауд и защитник Алекс Грант решили провести досуг за игрой в шахматы. Судя по видео, Буше черными играл против «белого» Маклауда. У последнего на момент съемки было гораздо больше фигур на доске, а спокойствие на его лице выражало уверенность в скорой победе. Буше, напротив, играл эмоционально, возможно, пытался склонить соперника к ничьей за счет нетривиальных ходов.

К появлению камер в руках других посетителей ресторана легионеры «ястребов» отнеслись спокойно и даже помахали руками в объектив узнавших их фанатов.

Напомним, что «Авангард» крайне удачно провел четырехматчевую выездную серию, одержав победы во всех играх. Омская команда вплотную подобралась к первой четверке Восточной конференции. Во вторник, 11 марта, «ястребы» принимают дома нижегородское «Торпедо». Начало встречи в 19:30.