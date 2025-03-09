Подрядчику предстоит провести большой объем работ в короткие сроки.

Главный корпус Омского авиационного колледжа им. Н. Е. Жуковского, расположенный на улице Ленина в центре города, ждет капитальный ремонт. На эти цели из бюджета выделено 54,58 млн рублей. Подрядчик, который победит на торгах, должен будет провести работы до конца октября текущего года.

Список этих работ внушительный. Зданию требуется полная реконструкция систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции, а также противопожарной системы. Необходимо остановить разрушение кирпичной кладки стен, заменить межэтажные перекрытия карнизов из оцинкованной стали, отмостку, обустроить новую систему гидроизоляции здания, включая оборудование водоотводящих лотков.

Кроме того, нужно заменить внутренние и наружные двери, уложить на полы керамогранитную плитку, линолеум и ламинат, обустроить подвесной кассетный металлический потолок, отремонтировать покрытие крыльца и обустроить новые перила, заменить кровельное покрытие, утеплить чердачное перекрытие строения, заменить оконные блоки на двухкамерные ПВХ-профили.