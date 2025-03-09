У жителей региона растут траты на покупку продуктов.

В январе текущего года оборот розничной торговли в Омской области составил 44,8 млрд рублей. Как сообщили в Омскстате, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма потраченных денег выросла на 3 %.

При этом на покупку продуктов питания, напитков и табачных изделий ушло 21 млрд рублей, что составляет 47,1 % от всех затрат. Год назад на продукты приходилось 44,4 %. Доля непродовольственных товаров, напротив, сократилась до 52,9 %, или 23,7 млрд рублей.

Добавим, что в декабре прошлого года омичи потратили в магазинах 53,5 млрд рублей. Это вызвано подготовкой к новогодним праздникам.