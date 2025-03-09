Умеджон Шадмонов летел в отпуск в Узбекистан, когда внезапно понадобилась его помощь.

Сосудистый хирург Областной клинической больницы на Березовой Умеджон Шадмонов спас жизнь человека на борту самолета. Врач оказал оперативную помощь пассажиру рейса Омск – Наманган, который находился на гемодиализе.

Как сообщили в региональном Минздраве, инцидент произошел в середине февраля, когда омский медик летел в отпуск в Узбекистан. Спустя 20 минут ночного перелета в Наманган внезапно стало плохо мужчине средних лет. Бортпроводники обратились к пассажирам с вопросом, есть ли среди них врач, и на помощь пришел сосудистый хирург Шадмонов.

По словам доктора, пассажир, которому стало плохо на борту, использует перманентный катетер для гемодиализа. От активных движений устройство сместилось, кровь залила одежду, а человек почувствовал резкое недомогание. Умеджон Шадмонов оперативно провел необходимые медицинские манипуляции, чтобы мужчина не умер от кровотечения.

– Для меня, как для доктора, такая ситуация вполне рядовая, хотя и в необычной обстановке, – говорит Шадмонов. – Мы каждый день занимаемся тем, что помогаем нашим пациентам жить безопасно. Очень надеюсь, что у мужчины, которому понадобилась помощь, дальнейшее лечение пройдет успешно.

Хирург сделал все настолько четко и грамотно, что экипажу самолета даже не пришлось совершать экстренную посадку. Борт сел в Намангане.