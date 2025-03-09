За прошлый год омичи оформили почти 7 млн талонов.

Жители Омской области активно используют онлайн-запись к врачу. За последние пять лет спрос на электронные талоны вырос более чем в десять раз. Если в 2020 году омичи взяли 600 тыс. талонов, то в 2024-м уже 6,8 миллиона талонов.

Чаще всего омичи записываются онлайн к таким специалистам, как психиатр-нарколог (91,5 % оформленных талонов), участковый педиатр (84,12 %), хирург (82,56 %) и детский хирург (80,62 %), сообщает портал НГС55 со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Также дистанционно можно записаться к участковому терапевту, офтальмологу, оториноларингологу, акушеру-гинекологу, фтизиатру, стоматологу, включая детского, детскому хирургу, детскому/подростковому психиатру, врачу общей практики.

При этом такие узкие специалисты, как нефролог, пульмонолог, сосудистый хирург и ряд других, в перечень для онлайн-записи не входят: к ним должен направить терапевт или педиатр, пояснили в Минздраве.