Омск-Информ
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·Спорт

Канадскому нападающему оказалось жарко в суровой России.

Нападающий омского «Авангарда» Райан Спунер заявил, что в России сильно топят зимой. Канадцу жарко везде, даже в клубном автобусе.

– Я уже шесть лет в КХЛ, поэтому мало что меня удивляет. Хотя если брать зиму, то, конечно, удивляет, как здесь топят. Жара просто повсюду: в автобусе, отеле, квартире, – сказал Спунер в интервью порталу Metaratings.ru.

До переезда в Россию Райан Спунер долгое время выступал за американский клуб НХЛ «Бостон Брюинз». Этот город на восточном побережье США находится в зоне континентального климата, так как преобладающие западные ветры снижают влияние Атлантического океана. Зимы там холодные, ветреные и снежные. Средняя температура января в Бостоне составляет –1,5 градуса.   

·Спорт

Канадскому нападающему оказалось жарко в суровой России.

Нападающий омского «Авангарда» Райан Спунер заявил, что в России сильно топят зимой. Канадцу жарко везде, даже в клубном автобусе.

– Я уже шесть лет в КХЛ, поэтому мало что меня удивляет. Хотя если брать зиму, то, конечно, удивляет, как здесь топят. Жара просто повсюду: в автобусе, отеле, квартире, – сказал Спунер в интервью порталу Metaratings.ru.

До переезда в Россию Райан Спунер долгое время выступал за американский клуб НХЛ «Бостон Брюинз». Этот город на восточном побережье США находится в зоне континентального климата, так как преобладающие западные ветры снижают влияние Атлантического океана. Зимы там холодные, ветреные и снежные. Средняя температура января в Бостоне составляет –1,5 градуса.   