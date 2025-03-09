В регионе существенно снизился уровень преступности. Но беспокоит рост убийств.

За 2024 год в Омской области произошло 21 451 преступление, их количество уменьшилось на 11,5 %. Уровень преступности в регионе на 100 тысяч населения является самым низким в Сибирском федеральном округе – 1179,9 преступления (в среднем по СФО – 1532,2).

Снижение произошло практически по всем видам преступлений, сообщает портал «СуперОмск» со ссылкой на информационно-аналитическую записку областного УМВД.

на 16,9 % уменьшилось количество причинений тяжкого вреда здоровью (с 272 до 226);

на 11,1 % – изнасилований (с 36 до 32);

на 21,5 % – грабежей (с 205 до 161);

на 22,6 % – разбоев (с 53 до 41);

на 28,1 % – краж чужого имуществ (с 7117 до 5116), в том числе на 19,6 % – из квартир граждан (с 230 до 185);

на 54,4 % – краж автотранспорта (с 57 до 26);

на 33,3 % – неправомерных завладений транспортными средствами (с 171 до 114);

на 15,8 % – имущественных преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий (с 7025 до 5913).

При этом в прошлом году существенно – более чем на 10 % – выросло количество убийств. Было зарегистрировано 73 таких преступления. Годом ранее их было 66.