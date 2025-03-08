Форвард считает, что рекорд будет побит уже в этом сезоне.

Нападающий «Авангарда» Рид Буше считает Александра Овечкина лучшим игроком в истории хоккея и выразил надежду, что тот сможет установить новый рекорд уже в этом сезоне.

– Овечкин – лучший бомбардир всех времен. Он это доказывает, и я надеюсь, что он побьет рекорд уже в этом году. На мой взгляд, он лучший голеадор за всю историю хоккея, – рассказал Буше в интервью ТАСС.

Буше признался, что смутно помнит игры против Овечкина в НХЛ, так как это было давно и встречались они нечасто. В США он играл за клубы «Нью-Джерси», «Нэшвилл» и «Ванкувер».

В данный момент Овечкин забил 885 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы превзойти достижение Уэйна Гретцки, ему нужно забросить девять шайб, а до конца сезона у «Вашингтона» осталось еще 19 матчей.