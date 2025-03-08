Владелец продает бизнес за 3,9 миллиона рублей.

На сайте объявлений «Авито» появилось предложение о продаже помещений в центре Омска. Собственник утверждает, что продается ресторан с открытой кухней, расположенный на 10-м этаже современного апарт-отеля.

В объявлении не упоминается название ресторана, но по указанному адресу можно предположить, что речь идет о Buddy Chef.

Заведение площадью 80 м² находится по адресу: улица 1-я Северная, 91. Ежемесячная аренда составляет 78 тыс. рублей, включая оплату коммунальных услуг. Помещение оснащено общедомовой вытяжной вентиляцией, а электроснабжение входит в стоимость аренды.

Владелец передаст концепцию бизнеса, а также базу клиентов ресторана. Само заведение расположено в современном здании с качественной отделкой и продуманной планировкой.

Интерьер и оборудование кухни позволяют быстро запустить работу заведения. Оно отличается открытой кухней, где проходят кулинарные мастер-классы и дегустации вина. Удобная парковка и возможность проведения различных мероприятий открывают дополнительные коммерческие перспективы.