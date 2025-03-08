По словам специалиста, усталость – один из самых распространенных признаков.

Железо необходимо человеку для поддержания здоровья, но организм не может синтезировать его самостоятельно, что может вызвать нехватку. Сначала дефицит часто остается незаметным, однако со временем его симптомы усиливаются. Об этом в субботу, 8 марта, сообщила врач-терапевт и кардиолог Ирина Чекмарева в разговоре с «Газета.Ru».

– Первый и наиболее распространенный признак дефицита железа – это усталость. Люди, испытывающие нехватку этого микроэлемента, часто замечают, что их энергия иссякает и они чувствуют себя уставшими даже без значительных физических нагрузок, – рассказала Ирина.

Врач уточнила, что дефицит железа ведет к снижению уровня гемоглобина, что ухудшает транспортировку кислорода к клеткам и органам. Это вызывает слабость, снижение энергии, апатию и проблемы с концентрацией внимания.

Кроме того, существуют признаки, позволяющие выявить нехватку железа в организме. Специалист подчеркнул, что важно следить за изменениями состояния волос и ногтей, появлением бледности кожи, возникновением одышки и учащенного сердцебиения.

– Люди с дефицитом железа могут заметить, что даже простая прогулка вызывает у них одышку и учащенное сердцебиение. Это происходит потому, что сердце вынуждено работать интенсивнее для того, чтобы компенсировать недостаток кислорода в организме, – отметила Ирина.

Чтобы избежать ухудшения самочувствия и проблем со здоровьем, врач посоветовала не оставлять без внимания перечисленные симптомы и своевременно консультироваться с медицинскими специалистами.