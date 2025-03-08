Омск-Информ
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·Происшествия

Специалисты устанавливают причины пожара.

Вчера, 7 марта, в селе Хомутинка Нижнеомского района загорелся жилой дом. Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя уже охватило все здание, крыша частично рухнула. 

Пожар распространился на площадь 80 квадратных метров. В борьбе с огнем участвовали десять спасателей и четыре машины. Пламя удалось погасить к 23:08.

Во время пожара погибли два человека. Специалисты устанавливают причину пожара.

·Происшествия

Специалисты устанавливают причины пожара.

Вчера, 7 марта, в селе Хомутинка Нижнеомского района загорелся жилой дом. Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя уже охватило все здание, крыша частично рухнула. 

Пожар распространился на площадь 80 квадратных метров. В борьбе с огнем участвовали десять спасателей и четыре машины. Пламя удалось погасить к 23:08.

Во время пожара погибли два человека. Специалисты устанавливают причину пожара.