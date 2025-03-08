Омск-Информ
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·Происшествия

Специалисты выясняют причины возгорания.

Вчера, 7 марта, в 20:16 загорелся 2-квартирный дом в селе Знаменское Омской области. Огонь вспыхнул на 20 квадратных метрах. Пламя тушили до 20:46 часов вечера восемь сотрудников МЧС России на двух единицах техники. 

В результате пожара погиб один человек. Специалисты устанавливают причину возгорания.

·Происшествия

Специалисты выясняют причины возгорания.

Вчера, 7 марта, в 20:16 загорелся 2-квартирный дом в селе Знаменское Омской области. Огонь вспыхнул на 20 квадратных метрах. Пламя тушили до 20:46 часов вечера восемь сотрудников МЧС России на двух единицах техники. 

В результате пожара погиб один человек. Специалисты устанавливают причину возгорания.