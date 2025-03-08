Отец Анатолий был настоятелем Михаило-Архангельского храма.

Омская епархия сообщила о кончине настоятеля Михаило-Архангельского храма с. Хохлово Саргатского района Тарской епархии Анатолия Леденева. Вчера, 7 марта, отец Анатолий скончался из-за продолжительной болезни. Священнику было 72 года.

Анатолий Леденев обучался в Омском духовном училище и Томской духовной семинарии. В апреле 2001 года был отправлен в село Васисс Тарского района для организации православного прихода. За годы своего служения с 2004 по 2010 год он возвел там храм с деревянной колокольней, организовал воскресную школу для детей и взрослых, а также открыл библиотеку.

В 2010 году его перевели в Спасский кафедральный собор города Тары, а спустя два года назначили настоятелем Михаило-Архангельского храма в с. Хохлово Саргатского района.