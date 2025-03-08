У омской команды заканчивается серия выездных игр.

Сегодня, 8 марта, «Авангард» встретится с «Ак Барсом». Для казанцев очередное противостояние с омичами пройдет под знаком юбилейной 1200-й игры в КХЛ.

К моменту матча у омской команды серия из десяти побед. «Ак Барс», в свою очередь, одержал две победы подряд и имеет разницу в два очка с «Авангардом» в турнирной таблице.

Предыдущие три встречи с казанцами завершились победой «ястребов»: 4:1 и 6:2 в Омске, 3:1 в Казани. Всего соперники встречались 84 раза в истории КХЛ. В 46 случаях сильнее был «Ак Барс», 38 матчей остались за «ястребами».

Игра начнется в 20:00 по омскому времени.