Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла утром.
Сегодня около 09:12 на улице Володарского в Омске столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадали два человека.
Чтобы вытащить одного из пострадавших, на место ДТП вызывали сотрудников МЧС. Спасатели использовали гидравлический инструмент.
·Происшествия

Авария произошла утром.
Сегодня около 09:12 на улице Володарского в Омске столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадали два человека.
Чтобы вытащить одного из пострадавших, на место ДТП вызывали сотрудников МЧС. Спасатели использовали гидравлический инструмент.