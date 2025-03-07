Омск-Информ
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·Общество

В реку попал марганец.
В марте специалисты Обь-Иртышского УГМС выявили случаи экстремально высокого загрязнения Оми. В понедельник, 3 марта, в реке обнаружили марганец.
Содержания марганца на 5,9 км ниже Калачинска составило 0,55 мг/дм³. На 0,3 км выше Калачинска содержание было еще выше – 0,57 мг/дм³.
Также экстремально высокое загрязение Оми марганцем наблюдалось 25 февраля.
·Общество

В реку попал марганец.
В марте специалисты Обь-Иртышского УГМС выявили случаи экстремально высокого загрязнения Оми. В понедельник, 3 марта, в реке обнаружили марганец.
Содержания марганца на 5,9 км ниже Калачинска составило 0,55 мг/дм³. На 0,3 км выше Калачинска содержание было еще выше – 0,57 мг/дм³.
Также экстремально высокое загрязение Оми марганцем наблюдалось 25 февраля.