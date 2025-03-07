Свободных вакансий за год стало почти вдвое больше.

По данным Омскстата, к концу января в Омской области было 24,5 тыс. свободных вакансий. Это на 82,6 % больше, чем годом ранее.

Не занятых трудовой деятельностью граждан насчитали 8,6 тыс. человек. Статус безработного имели 6,9 тыс. человек.

Безработными за год официально признали около 900 человек. Это на 16,2 % меньше, чем годом ранее.