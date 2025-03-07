Владелец заплатит 40 тыс. рублей.

Арбитражный суд Омской области оштрафовал индивидуального предпринимателя Татьяну Бачинскую за нарушение санитарных норм и правил при организации общественного питания. Нарушения нашли в ресторане «Солнечный день и мама Маргарита» на Ленина.

Напомним, в ноябре Роспотребнадзор провел плановую проверку в заведении. Выяснилось, что продукты там хранились неправильно, а в некоторых блюдах содержались опасные бактерии, которых было больше нормы.

Отметим, что это кафе в феврале 2024 года уже привлекали к административной ответственности. Деятельность кафе уже прекращена.