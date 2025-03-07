Омск-Информ
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·Общество

Владелец заплатит 40 тыс. рублей.
Арбитражный суд Омской области оштрафовал индивидуального предпринимателя Татьяну Бачинскую за нарушение санитарных норм и правил при организации общественного питания. Нарушения нашли в ресторане «Солнечный день и мама Маргарита» на Ленина.
Напомним, в ноябре Роспотребнадзор провел плановую проверку в заведении. Выяснилось, что продукты там хранились неправильно, а в некоторых блюдах содержались опасные бактерии, которых было больше нормы.
Отметим, что это кафе в феврале 2024 года уже привлекали к административной ответственности. Деятельность кафе уже прекращена.
·Общество

Владелец заплатит 40 тыс. рублей.
Арбитражный суд Омской области оштрафовал индивидуального предпринимателя Татьяну Бачинскую за нарушение санитарных норм и правил при организации общественного питания. Нарушения нашли в ресторане «Солнечный день и мама Маргарита» на Ленина.
Напомним, в ноябре Роспотребнадзор провел плановую проверку в заведении. Выяснилось, что продукты там хранились неправильно, а в некоторых блюдах содержались опасные бактерии, которых было больше нормы.
Отметим, что это кафе в феврале 2024 года уже привлекали к административной ответственности. Деятельность кафе уже прекращена.