Он отдал преступникам не только сбережения, но и деньги, взятые в долг.

Очередной жертвой мошенников стал 25-летний IT-специалист из Омска. Молодой человек лишился 1 035 000 рублей.

Как рассказал омич полицейским, ему позвонил якобы представитель компании сотовой связи и сообщил об истечении срока действия договора. Для продления договора у парня попросили актуализировать данные, назвав код из СМС-сообщения, что парень и сделал.

После этого омичу в мессенджере пришло сообщение о том, что его личный кабинет на портале «Госуслуги» взломали преступники и пытаются оформить кредиты. Для спасения сбережений омичу предложили перевести их на «безопасный счет». Следуя указаниям аферистов, парень закрыл вклады в банке, снял со счетов накопленные за два года деньги, оформил кредитную карту, занял у матери и перевел все деньги на чужие счета.

Полицейские возбудили уголовное дело. Мошенников разыскивают.