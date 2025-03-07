Омск-Информ
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·Общество

Они будут курсировать до Сыропятского, Называевской и Калачинской станций.
АО «Омск-пригород» запустит в Омской области новую электричку. С 26 апреля по 27 сентября по субботам будет ходить электропоезд № 6676 Омск – Сыропятское.
Кроме того, с 21 апреля электропоезда № 6555/6556 Московка – Называевская – Московка и № 6666/6665 Омск – Калачинская – Омск будут курсировать ежедневно.
Отметим, что в этом году на месяц раньше, чем в прошлом, началась продажа абонементных билетов «Садовод». Их можно купить с 1 марта.
·Общество

Они будут курсировать до Сыропятского, Называевской и Калачинской станций.
АО «Омск-пригород» запустит в Омской области новую электричку. С 26 апреля по 27 сентября по субботам будет ходить электропоезд № 6676 Омск – Сыропятское.
Кроме того, с 21 апреля электропоезда № 6555/6556 Московка – Называевская – Московка и № 6666/6665 Омск – Калачинская – Омск будут курсировать ежедневно.
Отметим, что в этом году на месяц раньше, чем в прошлом, началась продажа абонементных билетов «Садовод». Их можно купить с 1 марта.