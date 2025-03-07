Изменения были внесены, чтобы разгрузить эту часть города от пробок.

В Омске на пересечении улицы 5-я Северная и улиц 10-я и 11-я Ремесленных отрегулировали работу светофора. Изменения ввели, чтобы разгрузить дорогу от пробок, рассказал мэр Сергей Шелест.

Утром, с 7:00 до 10:00, предполагается увеличение работы разрешающего сигнала светофора со стороны Амурского поселка в направлении центральной части города с 15 до 18 секунд.

Днем и вечером за счет увеличения продолжительности разрешающей фазы увеличена пропускная способность при движении по улице 5-я Северная во всех направлениях, при следовании от улицы Арктической в направлении улицы Красный Пахарь и в обратном направлении. Режим пофазного регулирования на перекрестке остался без изменений.