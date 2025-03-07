Спрос на опытных специалистов значительно возрос.
Сервис по поиску работы hh.ru проанализировал, какая возрастная категория больше всего привлекает внимание работодателей. Выяснилось, что в 2024 году в Омской области 12 тыс. приглашений о трудоустройстве было направлено соискателям старше 61 года, это больше на 133 % в сравнении с аналогичным показателем 2023 года. Ищущим работу омичам в возрасте от 51 до 60 лет прислали 77,1 тыс. приглашений, а это на 97 % больше. Соискатели от 41 до 50 лет получили 247,1 тыс. приглашений на работу – этот показатель, опять же, превышает аналогичный году ранее на 92 %.
– Работодатели начали расширять воронку подбора, приглашая на собеседования те категории соискателей, к которым прежде не проявляли интереса или даже относились предвзято, – заявила руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.
Трудоустраивают возрастных специалистов в сферу безопасности, АПК, в качестве рабочего персонала, водителей, строителей.