Родители вынуждены нанимать репетиторов, чтобы у детей были знания.

Жительница Омска пожаловалась на ситуацию в школе № 72, где у учеников 7-го класса уроки русского языка и литературы третий месяц преподает учитель физкультуры. Свою жалобу она оставила на странице губернатора Виталия Хоценко в соцсети «ВКонтакте».

– В школе № 72 третий месяц уроки русского и литературы ведет учитель физкультуры. Как аттестовывать учеников? Репетиторы по математике есть. По русскому языку тоже нужно нанимать? – вопрошает омичка.

Ситуацию прокомментировали в мэрии Омска. Чиновники отмечают, что руководство школы активно ищет кадры, чтобы закрыть дефицитную вакансию.

– В настоящее время уроки русского языка и литературы в школе № 72 проводятся путем замещения, при этом преподаватели обладают необходимым педагогическим образованием. Администрация школы активно использует все доступные возможности для закрытия вакансий, – говорится в заявлении. – Информация о вакансиях размещена на сайтах службы занятости и департамента образования, а также направлены письма в университеты города с целью привлечения студентов, которые могли бы временно заменить отсутствующих педагогов.

Дефицит учителей ощущается и в других школах города. При этом Омский педуниверситет каждый год выпускает сотни молодых преподавателей. Аналогичная ситуация в медицине.