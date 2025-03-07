Собственник объекта, расположенного в цоколе исторического здания, готов сдавать его в аренду.

На сайте объявлений «Авито» появилось предложение о продаже помещений в цокольном этаже здания Омского городского совета. В исторической постройке 1897 года на улице Думской, 1, частнику принадлежит помещение площадью 727,6 кв. м. Долгие годы в нем располагался ресторан.

Объект выставлен на продажу по 70 тыс. рублей за кв. метр, в общей сложности за свое имущество продавец просит около 51 млн рублей. Также рассматривается вариант долгосрочной аренды.

Рядом, по адресу: улица Думская, 3, где располагается музей «Либеров-центр» (памятник деревянного зодчества 1913 года постройки), продается еще одно помещение, расположенное в цокольном этаже. Объект площадью 182 кв. м хотят реализовать за 10 млн рублей. Сейчас там находится кафе.