Омск-Информ
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·Общество

К вечеру температура воздуха опустится до – 8 градусов.

В преддверии празднования Международного женского дня в Омске вновь начнет холодать. На пятницу, 7 марта, синоптики прогнозируют прекращение осадков и понижение температуры воздуха до -8 градусов.

Снег прекратит идти к полудню, после чего столбики термометров начнут постепенно снижаться, достигнув к ночи двухзначных цифр. На ближайшие праздничные выходные в Омске ожидается облачная погода с температурой воздуха -9…-11 градусов. Очередная волна тепла придет в город в середине следующей недели.

·Общество

К вечеру температура воздуха опустится до – 8 градусов.

В преддверии празднования Международного женского дня в Омске вновь начнет холодать. На пятницу, 7 марта, синоптики прогнозируют прекращение осадков и понижение температуры воздуха до -8 градусов.

Снег прекратит идти к полудню, после чего столбики термометров начнут постепенно снижаться, достигнув к ночи двухзначных цифр. На ближайшие праздничные выходные в Омске ожидается облачная погода с температурой воздуха -9…-11 градусов. Очередная волна тепла придет в город в середине следующей недели.