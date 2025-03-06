По ходу матча «ястребы» проигрывали со счетом 0:2.

Хоккеисты омского «Авангарда» одержали волевую победу в выездном матче против нижегородского «Торпедо». Гости проигрывали по ходу матча со счетом 0:2, но сумели взять верх со счетом 3:2. Эта победа стала для «ястребов» 10-й подряд.

В составе омской команды заброшенными шайбами отметились защитники Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов, а также форвард Рид Буше. Победным стал гол в исполнении капитана «Авангарда»: Шарипзянову удался мощный кистевой бросок в верхний угол.

8 марта омичи завершают выездную серию матчем в Казани против местного «Ак Барса». Игра начнется в 20.00 по омскому времени.