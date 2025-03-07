Омск-Информ
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·Общество

От болезни Альцгеймера защищают содержащиеся в чае катехины.

Эксперт программы «Жить здорово!» на Первом канале, офтальмолог Михаил Коновалов заявил, что для защиты организма от болезни Альцгеймера нужно выпивать три чашки чая в день. От деменции защищают катехины, содержащиеся в чае.

– Употребление трех чашек и выше зеленого чая в день уменьшает количество [случаев] болезни Альцгеймера на три процента, – отметил специалист.

Его соведущий, иммунолог Андрей Продеус добавил, что в зеленом чае содержатся особые вещества – эпигалокатехины. Они помогают снизить уровень артериального давления.  

·Общество

От болезни Альцгеймера защищают содержащиеся в чае катехины.

Эксперт программы «Жить здорово!» на Первом канале, офтальмолог Михаил Коновалов заявил, что для защиты организма от болезни Альцгеймера нужно выпивать три чашки чая в день. От деменции защищают катехины, содержащиеся в чае.

– Употребление трех чашек и выше зеленого чая в день уменьшает количество [случаев] болезни Альцгеймера на три процента, – отметил специалист.

Его соведущий, иммунолог Андрей Продеус добавил, что в зеленом чае содержатся особые вещества – эпигалокатехины. Они помогают снизить уровень артериального давления.  