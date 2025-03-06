Омск-Информ
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·Спорт

Омская команда не преследует цель войти в Топ-4 Восточной конференции.

Главный тренер ХК «Авангард» Ги Буше заявил, что его не интересует место команды в турнирной таблице. Уже долгое время «ястребы» идут на шестом месте в Восточной конференции, но имеют все шансы попасть в Топ-4 по итогам регулярного чемпионата.

– Мы не преследуем цели занять место в Топ-4. Мне это неинтересно. Если мы будем смотреть в таблицу, выбирать соперника, это никак не улучшит нашу игру, большинство, – отметил наставник омский команды.

До конца регулярки «Авангарду» осталось провести еще шесть матчей, в том числе четыре на выезде.

·Спорт

Омская команда не преследует цель войти в Топ-4 Восточной конференции.

Главный тренер ХК «Авангард» Ги Буше заявил, что его не интересует место команды в турнирной таблице. Уже долгое время «ястребы» идут на шестом месте в Восточной конференции, но имеют все шансы попасть в Топ-4 по итогам регулярного чемпионата.

– Мы не преследуем цели занять место в Топ-4. Мне это неинтересно. Если мы будем смотреть в таблицу, выбирать соперника, это никак не улучшит нашу игру, большинство, – отметил наставник омский команды.

До конца регулярки «Авангарду» осталось провести еще шесть матчей, в том числе четыре на выезде.