Омск-Информ
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·Общество

Транспорт появится летом.

Омский аэропорт собрался покупать новый перронный автобус. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Начальная цена контракта – 30 млн рублей.  

Согласно требованиям документации, транспорт должен быть выпущен в 2024 году и вмещать не менее 99 человек. В салоне предусмотрены 40 подвесных ручек для пассажиров и 8 посадочных мест. В числе обязательных требований указано наличие системы отопления, кондиционеров, видеонаблюдения, пола с антискользящим покрытием. На бортах автобуса разместят логотип ОАО «Омский аэропорт» синего цвета.

Исполнитель должен оплатить налоги и пошлины, а также доставить транспорт. Прием заявок завершится 24 марта. А на выполнение контракта отводится 150 дней.

·Общество

Транспорт появится летом.

Омский аэропорт собрался покупать новый перронный автобус. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Начальная цена контракта – 30 млн рублей.  

Согласно требованиям документации, транспорт должен быть выпущен в 2024 году и вмещать не менее 99 человек. В салоне предусмотрены 40 подвесных ручек для пассажиров и 8 посадочных мест. В числе обязательных требований указано наличие системы отопления, кондиционеров, видеонаблюдения, пола с антискользящим покрытием. На бортах автобуса разместят логотип ОАО «Омский аэропорт» синего цвета.

Исполнитель должен оплатить налоги и пошлины, а также доставить транспорт. Прием заявок завершится 24 марта. А на выполнение контракта отводится 150 дней.