Омск-Информ
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·Происшествия

Пламя тушили полночи.

Вчера, 5 марта, в 23:14 загорелся жилой дом в поселке Лесногорский Марьяновского района Омской области. Огонь вспыхнул на 136 квадратных метрах. Пламя тушили до 3:28 часов ночи шесть спасателей на четырех единицах техники.

В пожаре погиб один человек. Специалисты выясняют причину возгорания.

·Происшествия

Пламя тушили полночи.

Вчера, 5 марта, в 23:14 загорелся жилой дом в поселке Лесногорский Марьяновского района Омской области. Огонь вспыхнул на 136 квадратных метрах. Пламя тушили до 3:28 часов ночи шесть спасателей на четырех единицах техники.

В пожаре погиб один человек. Специалисты выясняют причину возгорания.