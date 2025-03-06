Омск-Информ
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·Происшествия

Ми-8 вылетел без разрешения диспетчера.

Сегодня утром, 6 марта, произошел  инцидент с участием самолета авиакомпании «Азимут», следовавшего из Уфы и собиравшегося приземлиться в Омске. Однако, как сообщает телеграмм-канал Aviaincident, с площадки Омского завода гражданской авиации без диспетчерского разрешения вылетел вертолет Ми-8, эксплуатируемый МЧС России. В результате самолету пришлось делать второй круг над городом.

В итоге борт вместо 10:05 прибыл в 10:34, опоздав на полчаса.

·Происшествия

Ми-8 вылетел без разрешения диспетчера.

Сегодня утром, 6 марта, произошел  инцидент с участием самолета авиакомпании «Азимут», следовавшего из Уфы и собиравшегося приземлиться в Омске. Однако, как сообщает телеграмм-канал Aviaincident, с площадки Омского завода гражданской авиации без диспетчерского разрешения вылетел вертолет Ми-8, эксплуатируемый МЧС России. В результате самолету пришлось делать второй круг над городом.

В итоге борт вместо 10:05 прибыл в 10:34, опоздав на полчаса.