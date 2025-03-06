Олег Смолин мотивировал это низким уровнем жизни в сельских семьях.

Депутат Госдумы от КПРФ от Омской области Олег Смолин предложил установить размер детских пособий на уровне 1,5 прожиточного минимума. Парламентарий объяснил это низкими зарплатами в сельских семьях.

– Поскольку в некоторых сельских семьях зарплаты не очень высокие, люди вынуждены уходить с работы, чтобы сохранить право на детские пособия, которые выплачиваются при доходе в семье не ниже прожиточного минимума, – заявил Смолин.

Депутат встретился и уточнил у заместителя правительства Татьяны Голиковой, думает ли кабмин повышать уровень дохода, при котором выплачиваются детские пособия, чтобы люди не увольнялись.

– Тем более что недавно президент России поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате детских пособий при доходе в семье, немного превышающем прожиточный минимум. Я предложил установить этот показатель на уровне 1,5 прожиточного минимума, – добавил Смолин.

По его словам, Голикова ответила, что детское пособие – это большое достижение социальной политики, но в некоторых регионах люди фиктивно разводятся или уходят с работы, чтобы его получать. Таким образом, правительство пока не готово ответить, как решить эту проблему.

С 1 февраля минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составил 10,1 тысячи рублей, единое пособие для детей до 17 лет – от 8,8 до 17,7 тысячи рублей.