Врача-неонатолога Юрия Белана не стало на 68-м году жизни.
Сегодня, 6 марта, после продолжительной болезни на 68-м году ушел из жизни известный омский врач-неонатолог, профессор кафедры детских инфекционных болезней медицинского университета Юрий Белан.
Врач является выпускником вуза. Педиатрический факультет ОмГМУ Белан окончил с отличием в 1981 году. С 2004 по 2023 гг. медик работал завкафедрой детских инфекционных болезней Омского медуниверситета.
– Юрий Борисович очень любил свою работу, с сочувствием относился к пациентам и с уважением к коллегам и будущим врачам. Он всегда мог помочь, подсказать и протянуть руку помощи. В нашей памяти он навечно останется верным другом и рассудительным наставником, – рассказали о враче коллеги.
Студенты профессора в комментариях отмечали его интересные лекции, а пациенты благодарили за спасенные детские жизни и сохраненное здоровье.
– Лично с Юрием Беланом не знакома, но в нашей жизни он будет всегда, как и врачи ГНЦ Омска (в основном реанимации). Он принимал участие в лечении нашей дочери в январе 2016 года. С его помощью наша дочь с нами, страшную болезнь (менингоэнцефалит) мы побороли, – написала омичка, чья дочь была пациенткой неонатолога.
Прощание с Юрием Беланом состоится 10 марта в 11 часов в доме траурных обрядов на 10 лет Октября.
Редакция «Омск-информа» выражает соболезнования родным и близким умершего.