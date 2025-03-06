Этот вопрос необходимо регулировать на городском уровне, заявили в Госдуме.

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев предложил выделить специальные зоны для парковки такси рядом с многоквартирными домами. Вопрос парковки такси во дворах нужно регулировать на городском уровне, считает парламентарий.

– Регулировать это нужно на городском уровне. Как вариант – выделить специальные зоны для такси рядом с жилыми домами, – цитирует Гусева агентство ТАСС.

По словам депутата, водители такси часто мешают владельцам личных автомобилей. При этом парковаться во дворах имеют право и те, и другие.

– Проблема не столько в такси, сколько в том, что дворы, построенные в 70-х, 80-х и 90-х годах, не были рассчитаны на такую нагрузку. Особенно, если в семье есть несколько автомобилей, – отметил парламентарий.

Ранее сообщалось, что омская мэрия приняла постановление об эвакуации брошенных машин.