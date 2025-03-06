Все оборудование для учреждения произведено в Омске.

Сегодня, 6 марта, губернатор Виталий Хоценко рассказал об открытии нового «Центра развития ребенка – детского сада № 44» в микрорайоне Амурский-2. В двухэтажном здании расположились уютные спальные и групповые комнаты, спортивный и музыкальный залы, современный медицинский блок. Предусмотрено размещение 6 групп на 140 мест, из них 2 группы на 44 места для детей от двух до трех лет. В детском саду организована доступная среда для детей и родителей с ограниченными возможностями здоровья. На территории детского сада также оборудовали современную комплексную игровую площадку.

Глава региона отметил, что этого события в микрорайоне давно ждали, и компания «Стройбетон» сделала хороший подарок на 8 Марта всем женщинам микрорайона, у которых есть дети.

– Малышам в новом детском саду созданы самые современные и комфортные условия. Важно, что оборудование, которым объект оснащен, произведено в Омске, – подчеркнул Хоценко.

Мэр Омска Сергей Шелест отметил высокое качество оборудования. Высокопоставленным гостям и жительницам микрорайона показали группы, оформленные в ярких тонах. Для будущих маленьких посетителей даже оформили красочный спортивный уголок.