Девушка поверила незнакомцам и перевела 1,290 млн рублей.

Омские полицейские расследует дело о крупном мошенничестве, жертвой которого стала 20-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она лишилась большой суммы после общения с незнакомцами.

Полицейские выяснили, что студентка 2-го курса спортивного вуза специально приехала в Омск, куда ее направили звонившие люди. Здесь она планировала оформить кредиты на мать, но вовремя поняла, что стала жертвой мошенничества.

Ранее девушка получила сообщение якобы от профессора кафедры. Незнакомка поинтересовалась, знает ли студентка что-нибудь про оформление банковских карт и предлагал ли ей кто-нибудь этим заниматься. После отрицательного ответа собеседница попросила оказать содействие новому «куратору по безопасности».

Им оказался мужчина, который действовал по классической схеме. Он рассказал студентке, что на нее подали заявление в полицию, поскольку от нее осуществлен перевод в размере 800 тыс. рублей. Получатель – человек, находящийся в розыске.

Как бывает в таких случаях, далее в разговор вступил «работник Росфинмониторинга», потом «сотрудник ФСБ». Оба озвучили одну и ту же информацию: произошла утечка личных данных, необходимо срочно «обезопасить» сбережения. Для подтверждения своих слов они даже выслали некий документ «о расследовании попытки перевода денежных средств».

Девушка поверила незнакомцам, обналичила 1,3 млн рублей, имевшихся у нее от продажи гаража, и перевела все деньги на некие счета. Чтобы оформить займы, она отправилась в Омск к матери. Здесь схема обмана стала очевидна, и пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».