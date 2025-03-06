Если между приемами пищи нет чувства острого голода, перекусы, скорее, вредят человеку.

Перекусы в течение дня нарушают здоровый аппетит и мешают сбросить лишний вес, заявила врач-эндокринолог Мария Калошина. Лучше выстроить правильный режим приема пищи, считает эксперт.

– Зачастую перекусы в течение дня не помогают, а скорее, мешают сбросить лишний вес, особенно если особо не задумываться, чем перекусываешь. Если в ваш режим дня стройно вписываются все основные приемы пищи без появления чувства дикого голода между ними, то перекус однозначно будет способствовать нарушению формирования аппетита и понесет за собой лишние калории для организма, – цитирует Калошину агентство «РИА Новости».

Как пояснила врач, перекусы приводят к постоянному выделению желудочного сока, а это заставляет организм есть как можно чаще. Если человеку без них не обойтись, нужно сделать перекусы максимально полезными для человека.

– Необходимо включить в этот прием пищи хорошую порцию белка или правильного жира. Выбираете, например, орехи, к фруктам добавьте йогурт, но не обезжиренный и обязательно без добавленного сахара, – посоветовала эндокринолог.

Чтобы у человека был хороший аппетит, ему необходимо больше двигаться.