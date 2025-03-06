Конфликт произошел около бара.

Прокуратура направила в суд уголовное дело 42-летнего омича, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Преступление произошло 14 декабря ночью у входа в ресторан-бар Birliman Grill.

По версии следствия, омич агрессивно отреагировал на просьбу пьяного незнакомца рассказать, где он купил кроссовки. Нападавший нанес своей жертве не менее 13 ударов руками и ногами в область головы и туловища.

Отметим, что вину мужчина не признал. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Омска. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.