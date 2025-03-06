Причины происшествий пока неизвестны.

По данным МЧС, минувшие сутки в Омской области снова не обошлись без пожаров. Вчера в 17:01 в селе Одесском горел дом. Воспыхнуло потолочное перекрытие в кухне. Пожарные ликвидировали открытое горение уже в 17:08.

Сегодня в 00:11 в омском садоводстве «Колос» загорелся дачный дом. Площадь пожара составила 20 кв. м. Его ликвидировали в 00:47.

Отметим, что днем 5 марта в Омске также горела крыша веранды частного дома. Огонь вспыхнул на 7-й Линии.

Дознаватели устанавливают причины этих пожаров.