Омск-Информ
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·Авто

Искать владельца будут только 5 дней.
Мэрия опубликовала постановление «Об утверждении порядка выявления, перемещения и хранения бесхозяйных транспортных средств на территории города Омска». У городских служб появилась возможность эвакуировать брошенные машины.
Бесхозными будут считаться машины, собственник которых неизвестен, а также такие, у которых нет деталей или большое количество ржавчины на кузове. По предварительным подсчетам, их в Омске около 200. Эвакуировать их будут не одновременно.
Перед эвакуацией специалисты должны составить акт и в течение пяти дней искать владельца машины.
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·Авто

Искать владельца будут только 5 дней.
Мэрия опубликовала постановление «Об утверждении порядка выявления, перемещения и хранения бесхозяйных транспортных средств на территории города Омска». У городских служб появилась возможность эвакуировать брошенные машины.
Бесхозными будут считаться машины, собственник которых неизвестен, а также такие, у которых нет деталей или большое количество ржавчины на кузове. По предварительным подсчетам, их в Омске около 200. Эвакуировать их будут не одновременно.
Перед эвакуацией специалисты должны составить акт и в течение пяти дней искать владельца машины.
1058