Сын пожилого мужчины винит во всем председателя садоводчества, где живет его отец.

Житель Омска пожаловался в соцсетях на отключение электроэнергии в доме своего отца, 76-летнего ветерана труда. Это произошло 2 марта в СНТ «Яблонька».

– В 13:00 была отключена подача электроэнергии (отца и меня об этом не оповестили) к жилому дому, где проживает мой престарелый отец. Дом отапливается электрическим отоплением. В этот день я находился на работе, информация об отключении поступила мне от отца. Я позвонил электрику СНТ и уточнил этот вопрос, мне поступил от него ответ: ведутся профилактические работы, скоро включим, – рассказал мужчина.

Электричество все не включали, и он снова позвонил электрику СНТ. Электрик, по словам омича, заявил, что председатель СНТ дал распоряжение не подключать электроэнергию.

– Созвонившись с председателем, я получил ответ – предоставьте доступ к своему счетчику, и только тогда вас подключу к сети э/э (отец не является должником). Я незамедлительно стал обзванивать всех проживающих людей в СНТ, чтобы кто-нибудь доехал до дома и посмотрел состояние моего отца, – рассказал мужчина.

Свет и отопление не дали и в 21:00. В итоге он написал заявление в полицию и вызвал скорую для отца, у которого ухудшилось самочувствие. Его госпитализировали.

– 03 марта с 11:00 до 12:00 председатель назначил комиссию из 2 электриков и 5 садоводов для осмотра электросетей и счетчика. Ничего противозаконного электрики не обнаружили, составили акт осмотра и подключил к сети электроэнергии в районе 14:00, – отметил мужчина.

В результате длительного отключения в доме замерзла вода в трубах отопления и водоснабжения.