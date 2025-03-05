Омск-Информ
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·Спорт

Возглавил рейтинг, экс-вратарь омской команды Василий Демченко.

Континентальная хоккейная лига вновь составила рейтинг лучших игроков. Возглавил его бывший голкипер омского «Авангарда», а ныне вратарь минского «Динамо» Василий Демченко. На втором строчке действующий форвард «ястребов» Константин Окулов.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов  стал третьим, а нападающий Наиль Якупов – четвертым.

·Спорт

Возглавил рейтинг, экс-вратарь омской команды Василий Демченко.

Континентальная хоккейная лига вновь составила рейтинг лучших игроков. Возглавил его бывший голкипер омского «Авангарда», а ныне вратарь минского «Динамо» Василий Демченко. На втором строчке действующий форвард «ястребов» Константин Окулов.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов  стал третьим, а нападающий Наиль Якупов – четвертым.