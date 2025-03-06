Омск-Информ
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·Общество

В населенном пункте ввели карантин.
В минувший вторник в Омской области обнаружился еще один очаг бешенства. Как сообщает «Омскрегион», в деревне Подольск Горьковского района заболела корова. Там ввели карантин.
С начала 2025 года в регионе заразились бешенством пять животных: три собаки в Калачинском и Тевризском районах, а также две коровы в Горьковском районе. В 2024 году было 19 случаев бешенства.
·Общество

В населенном пункте ввели карантин.
В минувший вторник в Омской области обнаружился еще один очаг бешенства. Как сообщает «Омскрегион», в деревне Подольск Горьковского района заболела корова. Там ввели карантин.
С начала 2025 года в регионе заразились бешенством пять животных: три собаки в Калачинском и Тевризском районах, а также две коровы в Горьковском районе. В 2024 году было 19 случаев бешенства.