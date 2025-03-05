Омск-Информ
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·Общество

Высоких наград также удостоены два педагога.

В понедельник, 3 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В этот перечень попали трое жителей Омской области.  

В частности, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен глава Крутинского района Омской области Василий Киселев. Руководитель проработал на этом посту 19 лет и награжден за работу в сфере местного самоуправления.

Еще два омских педагога удостоены знаков отличия «За наставничество». Это учитель начальных классов Богословской школы Омского района Татьяна Савенок и заместитель директора Кейзесской школы Седельниковского района Валентина Фадеева.

·Общество

Высоких наград также удостоены два педагога.

В понедельник, 3 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В этот перечень попали трое жителей Омской области.  

В частности, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен глава Крутинского района Омской области Василий Киселев. Руководитель проработал на этом посту 19 лет и награжден за работу в сфере местного самоуправления.

Еще два омских педагога удостоены знаков отличия «За наставничество». Это учитель начальных классов Богословской школы Омского района Татьяна Савенок и заместитель директора Кейзесской школы Седельниковского района Валентина Фадеева.