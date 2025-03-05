Омск-Информ
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·Происшествия

Молодой человек пропал в январе нынешнего года.

21-летний Артем Курочкин из Омска погиб на СВО. Известно, что молодой человек меньше четырех лет назад окончил школу.

Он ушел на специальную военную операцию и исчез в начале нынешнего года. Родные пытались найти Артема с января. В мае бойцу исполнилось бы 22 года.

1854
·Происшествия

Молодой человек пропал в январе нынешнего года.

21-летний Артем Курочкин из Омска погиб на СВО. Известно, что молодой человек меньше четырех лет назад окончил школу.

Он ушел на специальную военную операцию и исчез в начале нынешнего года. Родные пытались найти Артема с января. В мае бойцу исполнилось бы 22 года.

1854